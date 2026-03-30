Missili su Israele da Iran e Libano colpita la raffineria di Haifa Trump | Potremmo prendere l’isola di Kharg – La diretta

Sono stati segnalati lanci di missili provenienti dall'Iran e dal Libano verso Israele, con un attacco che ha colpito la raffineria di Haifa. Nel frattempo, l'ex presidente statunitense ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero occupare l'isola di Kharg, mentre i colloqui di pace tra Washington e Teheran proseguono. La situazione rimane tesa nel Golfo, con le autorità statunitensi che pianificano anche interventi per controllare l'uranio iraniano.

Mentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando bene, ma intanto la Casa Bianca lavora a un piano per mettere in sicurezza l’uranio degli iraniani. Tutti gli aggiornamenti ora per ora. Israele è stato preso di mira questa mattina da una selva combinata di razzi dall’Iran e dal Libano. Le sirene sono risuonate da Netanya, sulla costa, sino alla Galilea. Non tutti i missili sono stati intercettati. Uno in particolare, o suoi detriti, avrebbe centrato la raffineria di Bazan, alle porte di Haifa. Dal sito si leva una fitta coltre di fumo. Si ipotizza che almeno uno dei missili sparati verso Haifa contenesse bombe a grappolo. 🔗 Leggi su Open.online

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