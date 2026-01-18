Settimana Europea dei Giovani 2026 dal 24 aprile al 1° maggio una settimana di solidarietà ed equità

La Settimana Europea dei Giovani 2026 si svolge dal 24 aprile al 1° maggio, promuovendo iniziative dedicate alla solidarietà e all’equità tra i giovani. Organizzata dall’Unione Europea, questa settimana mira a rafforzare il ruolo delle nuove generazioni nella promozione di una società più giusta e inclusiva, attraverso eventi e attività che coinvolgono i giovani in tutto il continente.

Dal 24 aprile al 1° maggio 2026 torna la Settimana Europea dei Giovani (European Youth Week – EYW), l’iniziativa annuale promossa dall’Unione Europea per valorizzare il ruolo delle giovani generazioni nella costruzione di una società più giusta e inclusiva. Il tema di quest’anno sarà solidarietà ed equità, con un focus speciale sul 30° anniversario del volontariato europeo, occasione per riconoscere l’impegno dei giovani nella promozione dei valori di partecipazione e responsabilità sociale. La settimana si aprirà ufficialmente il 24 aprile al Parlamento Europeo, con un grande evento che riunirà giovani attivisti, organizzazioni giovanili, rappresentanti delle istituzioni e cittadini da tutta Europa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Settimana Nazionale dell’Astronomia 2026 (27 aprile – 2 maggio): concorsi, campionati e attività per le scuole. NOTA

La XXVI edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia si svolgerà dal 27 aprile al 2 maggio 2026, promossa da Società Astronomica Italiana, Ministero dell’Istruzione e INAF. L’evento, intitolato “Gli studenti fanno vedere le stelle”, offrirà concorsi, campionati e attività rivolte alle scuole, coinvolgendo giovani in un percorso di scoperta e approfondimento dell’astronomia.

