Gli Spurs si trovano a un passo dalla retrocessione dopo aver disputato sette partite, con il rischio di un danno economico ingente. Per cercare di cambiare rotta, l’allenatore ha messo in campo un nuovo piano tattico con l’obiettivo di risollevare la squadra e evitare il tonfo finale. La situazione è critica e si attendono sviluppi nelle prossime partite per capire se questa strategia potrà portare ai risultati sperati.

Il conto alla rovescia è già cominciato. Domenica il Tottenham aprirà l’era De Zerbi a Sunderland, con quello che diventa l’unico tecnico italiano attualmente in Premier League concentrato sulla prima parte della sua missione quinquennale: salvare gli Spurs. La classifica adesso dice che la sua nuova squadra ha un punto di margine sulla retrocessione, ma col West Ham che insegue e gioca prima quel vantaggio minimo domenica potrebbe essere già evaporato. Non è ovviamente colpa di De Zerbi se il Tottenham è in questa situazione di classifica, ma è lui che deve salvarlo. E ha già cominciato a lavorare per farlo. Da venerdì, quando nel centro di allenamento del Tottenham si è mosso per la prima volta in campo con la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sette partite, una rivoluzione: il piano di De Zerbi per salvare il Tottenham

Tudor, un punto in 5 partite. E ora il Tottenham pensa a De Zerbi per salvarsiIl Tottenham starebbe valutando un’ultima, disperata idea per evitare di andare a fondo: convincere Roberto De Zerbi ad accettare la panchina.

Tottenham, svolta De Zerbi: contratto di 5 anni per salvare gli SpursClamoroso ribaltone al Tottenham: il club londinese, precipitato a un solo punto dalla zona retrocessione, ha interrotto il rapporto con Igor Tudor...

De Zerbi to Spurs… SAVIOUR or RELEGATION RISK

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"Quarto posto Abbiamo sette partite e ci proveremo ancora" facebook

ALÉ RAGAZZI ALÉ Quattro successi in sette partite per la Nazionale maschile di curling ai Mondiali di Ogden! L’ultimo nella notte per 9-4 contro la Corea del Sud! Gli azzurri sono in piena corsa per la fase a eliminazione diretta e stasera alle 22 giocher x.com