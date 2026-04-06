Choc a Rimini coppia di turisti americani fa sesso in spiaggia all’ora di pranzo incurante di famiglie e ragazzini La Pasqua finisce al commissariato

Una domenica di Pasqua a Rimini si è conclusa con una denuncia per una coppia di turisti americani, che è stata accusata di aver consumato atti osceni in pubblico in una zona frequentata da famiglie e bambini. L’episodio si è verificato durante l’ora di pranzo sulla spiaggia, attirando l’attenzione di testimoni e delle forze dell’ordine, che sono intervenute per fermare la scena e condurre la coppia in commissariato.

Una domenica di Pasqua movimentata a Rimini, dove una coppia di turisti americani è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico dopo un episodio avvenuto in spiaggia davanti a numerosi bagnanti. Festeggiamenti di una ricorrenza religiosa non proprio in linea con la celebrazione di una festività pasquale quella “solennizzata” – si fa per dire – da due turisti americani in spiaggia a Rimini. Sì, perché quella che, complici il sole e le temperature primaverili, sembrava destinata a essere la classica giornata ideale tra passeggiate e relax in riva al mare, è degenerata per i malcapitati bagnanti nei pressi del Bagno 30 in un episodio di cronaca tanto insolito quanto sconcertante, che ha interrotto il clima di idillio familiare e festeggiamento bucolico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Choc a Rimini, coppia di turisti americani fa sesso in spiaggia all’ora di pranzo, incurante di famiglie e ragazzini. La Pasqua finisce al commissariato Sesso in spiaggia sotto il sole di Pasqua: coppia di turisti travolta dalla passione a Rimini, arriva la poliziaA chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni passanti che hanno visto i due stranieri amoreggiare sulla battigia. Ora di pranzo hot, sesso in spiaggia in pieno giorno: shock tra i turisti di Pasqua, interviene la PoliziaL’episodio, ripreso dai cellulari di diversi passanti increduli, ha trasformato una tranquilla giornata festiva in una scena di degrado Hanno scelto... Si parla di: Si apposta dietro un uomo e lo spinge verso il treno in corsa (video): panico a Seattle; Rimini, piano choc a scuola per evitare il compito: spruzzano spray urticante, denunciati cinque studenti.