Continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato controllate 242 persone 6 esercizi pubblici

La polizia di Piacenza ha intensificato i controlli nella settimana appena passata. Durante le operazioni, sono state identificate 242 persone e sono stati controllati 6 esercizi pubblici. Le forze dell’ordine hanno voluto verificare il rispetto delle norme e garantire maggiore sicurezza in città.

Nella settimana appena trascorsa la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi di controlli straordinari. Nelle giornate di mercoledì e sabato, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati effettuati controlli nella fascia oraria mattutina, in particolare nei.

