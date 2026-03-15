A Crotone e Isola di Capo Rizzuto, durante un'operazione di sicurezza, sono state controllate più di 600 persone in un solo giorno. Tra queste, 157 avevano precedenti penali. Le forze dell'ordine hanno eseguito verifiche e controlli per garantire la sicurezza nel territorio. L'intervento ha coinvolto diversi agenti e mezzi delle forze di polizia.

Un’operazione di sicurezza capillare ha coinvolto Crotone e Isola di Capo Rizzuto, con oltre 600 persone identificate in un’unica giornata. Il Questore Renato Panvino ha coordinato forze multiple per contrastare lo spaccio di stupefacenti e verificare il rispetto delle misure cautelari. L’intervento si è svolto su due comuni limitrofi, mobilitando Anticrimine, Squadra Mobile, Digos, Ufficio Immigrazione, Gabinetto, Polizia Stradale e Polfer. L’obiettivo era duplice: prevenire reati gravi e controllare i soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale. I numeri emergono chiari: 601 individui sono stati identificati, tra cui 157 con precedenti penali registrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: 601 persone controllate, 157 con precedenti penali

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