I serpenti in India prendono spesso il treno | uno studio prova a spiegare così la presenza dei cobra in luoghi improbabili

In India, i serpenti come i cobra si trovano spesso nelle stazioni ferroviarie e in posti insoliti lontano dal loro habitat naturale. Ora alcuni ricercatori suggeriscono che questi animali si spostino sui treni, viaggiando di nascosto tra i vagoni. È un modo per spiegare perché i cobra appaiono in luoghi così improbabili.

Alcuni ricercatori ipotizzano che i cobra in India si spostino "viaggiando" sui treni, spiegando così la loro presenza in stazioni e luoghi improbabili lontani dai loro ambienti naturali.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su India Treni Scoperto un antidoto per il veleno di 17 serpenti, dal cobra al mamba Perché alcuni cani hanno le orecchie lunghe e pendenti? Uno studio svela la presenza di una variazione genetica Le caratteristiche delle orecchie dei cani, come lunghezza e forma, sono influenzate da fattori genetici. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su India Treni Argomenti discussi: Sembra che i cobra reali, i serpenti velenosi più lunghi al mondo, abbiano una certa passione per i viaggi in treno; Questi serpenti amano viaggiare in treno: la prova è stata trovata in India; La crisi dei morsi di serpente in India uccide decine di migliaia di persone ogni anno; Migliaia di morti all'anno: la crisi invisibile che spaventa l'Asia. Questi serpenti amano viaggiare in treno: la prova è stata trovata in IndiaUn nuovo studio suggerisce che alcuni serpenti potrebbero sfruttare i treni indiani per spostarsi, con impatti su conservazione e sicurezza. tech.everyeye.it Sembra che i cobra reali, i serpenti velenosi più lunghi al mondo, abbiano una certa passione per i viaggi in trenoIn India questi serpenti si trovano in aree dove non sarebbero attesi. Studiare il fenomeno potrebbe aiutare la conservazione di questi animali ... wired.it In India questi serpenti si trovano in aree dove non sarebbero attesi. Studiare il fenomeno potrebbe aiutare la conservazione di questi animali - facebook.com facebook In India questi serpenti si trovano in aree dove non sarebbero attesi. Studiare il fenomeno potrebbe aiutare la conservazione di questi animali x.com

