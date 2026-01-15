Pesca illegale e gamberi rossi non tracciati | controlli e sequestri della guardia costiera
La guardia costiera continua a vigilare sulla filiera ittica lungo il litorale adriatico, con controlli mirati a prevenire la pesca illegale e la presenza di gamberi rossi non tracciati. L’attività si traduce in sanzioni e sequestri, contribuendo a tutelare la legalità e la sostenibilità delle risorse marine. Questo impegno evidenzia l’importanza di garantire la trasparenza e la conformità delle operazioni di pesca.
OTRANTO - Prosegue l'attività controllo sulla filiera dei prodotti ittici da parte del personale della guardia costiera, al fine di prevenire e contrastare la pesca illegale, e piovono nuove sanzioni e sequestri lungo il litorale adriatico.Alle prime luci dell’alba i militari della capitaneria di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Controlli di Natale nei mercati contro la pesca illegale e lavoro nero: al Sant'Orsola multe e sequestri
Leggi anche: Stretta della guardia costiera: denuncia per frutti di mare "proibiti" e ingenti sequestri
Pesca illegale e gamberi rossi non tracciati: controlli e sequestri della guardia costiera - L’attività dei militari della capitaneria lungo il litorale adriatico ha consentito di sanzionare due pescatori sportivi e una pescheria. lecceprima.it
La battaglia del gambero rosso: “I siciliani rispettano il fermo pesca, i nordafricani no” - Il Mediterraneo è un mare di confini e di regole, e quando queste valgono solo da una parte diventano ferite aperte. repubblica.it
Guardia costiera sequestra 1000 chili di tonno rosso - La Guardia costiera di Gioia Tauro ha portato a termine un'operazione di contrasto alla pesca illegale di tonno rosso Thunnus thynnus, noto anche come Tonno Bluefin del Mediterraneo e considerato tra ... ansa.it
Pesca illegale di ricci di mare: maxi sequestro della Guardia Costiera all’alba sul litorale facebook
Contrasto alla pesca illegale chiusa l’operazione «Fish Net» a Brindisi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.