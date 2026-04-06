SERIE C Salernitana-Benevento | la diretta testuale

Nel pomeriggio si sfidano all’Arechi la Salernitana e il Benevento, due squadre che si affrontano nel 35esimo turno di Serie C. La partita si gioca in un clima di attesa, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti in classifica. La sfida si presenta come un confronto acceso tra le due formazioni, entrambe determinate a conquistare i tre punti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Salernitana (60) e Benevento (77) si affrontano all’Arechi nel 35esimo turno di campionato. Si tratta del primo match-point per i giallorossi che oggi possono staccare il biglietto per la serie B se otterranno un risultato migliore del Catania (68) impegnato in casa contro il Picerno (33). Complici le vittorie di Cosenza (63) e Casertana (62 ), i granata sono per ora scivolati al quinto posto in classifica. Tante le assenze su entrambi i fronti con Cosmi e Floro Flores che devono fare i conti con una lista chilometrica di defezioni. Tabellino Salernitana-Benevento (ore 14:30) Salernitana: Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Quirini, Tascone, Di Vico, Carriero, Villa; Lescano, Achik. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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In diretta dallo stadio “Angelo Massimino” per Catania - Benevento.

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