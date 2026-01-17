SERIE C Benevento-Casarano la diretta testuale
Segui la diretta testuale di Benevento-Casarano, match valido per la 22ª giornata di Serie C. Le squadre si sfidano al “Ciro Vigorito” con l'obiettivo di ottenere punti importanti in classifica. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sul risultato e le principali azioni durante l’incontro.
Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (45) e Casarano (28) si affrontano al “Ciro Vigorito” nella 22esima giornata di campionato. I giallorossi sono reduci dallo 0-0 sul campo della Casertana mentre i pugliesi sono in serie negativa da due gare. Mister Floro Flores recupera dopo la squalifica Scognamillo ma è costretto a rinunciare a Pierozzi fermato per un fastidio al retto addominale. Tabellino Benevento-Casarano (ore 14:30) Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Tumminello. A disp.: Russo, Tagliente, Caldirola, Mehic, Viscardi, Borghini, Mignani, Talia, Carfora, Della Morte, Salvemini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
