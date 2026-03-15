Serie A la Juventus espugna Udine | ora è quarta in attesa di Como-Roma

La Juventus ha vinto 1-0 contro l’Udinese nella 29ª giornata di Serie A, salendo al quarto posto in classifica. La partita si è svolta a Udine e ha visto i bianconeri ottenere tre punti importanti in vista della corsa Champions. La formazione di Spalletti ha concluso il match con la seconda vittoria consecutiva. La curiosità resta sulla sfida tra Como e Roma, ancora da giocare.

La Juventus espugna Udine e conquista tre punti fondamentali in chiave Champions. La formazione di Spalletti, al secondo successo consecutivo, si impone 1-0 nell'incontro valido per la 29a giornata di Serie A. Decisiva la rete di Boga al 38' del primo tempo, su assist di Yildiz. In classifica Juventus quarta a 53 punti, i friulani restano fermi a 36. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46810988 . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, la Juventus espugna Udine: ora è quarta in attesa di Como-Roma Articoli correlati Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Como espugna Cagliari, ora tocca all’Atalanta Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Como espugna Cagliari, ora in campo l’AtalantaCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Tutti gli aggiornamenti su Serie A la Juventus espugna Udine ora è... Temi più discussi: Il calendario di Roma, Como, Juve e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto; Como, Roma o Juve: chi va in Champions? Cosa dice l'algoritmo di OPTA; Corsa Champions, dietro al Milan in cinque per due posti: il borsino; Como, Roma o Juventus: chi arriverà quarto secondo l'algoritmo di Opta?. Serie A: colpo da Signora a Udine, ora la Juve quarta aspetta Como-RomaLa Juve batte l'Udinese. Rete decisiva di Boga per l'1-0, ma dominio assoluto con tante chance divorate. Ora la Signora quarta aspetta Como-Roma Colpo da Signora a Udine, ora la Juve quarta aspetta Co ... ansa.it Pagina 2 | Conceiçao, che stoccata a Roma e Como: Per me è più forte la Juventus e...Le dichiarazioni rilasciate dal fantasista portoghese alla vigilia della sfida con l'Udinese di Runjaic: zona Champions sempre nel mirino ... corrieredellosport.it Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Como- #Roma x.com Per i bianconeri 53 punti in classifica, per Como e Roma 51, Udinese ferma all'undicesimo posto e 36 punti facebook