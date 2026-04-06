Serie A Juventus-Genoa 2-0 | i bianconeri quinti a -1 dal Como

La Juventus ha vinto 2-0 contro il Genoa nell'incontro di Serie A giocato all’Allianz Stadium di Torino. Con questa vittoria, i bianconeri si attestano al quinto posto in classifica, a un punto dal Como, che occupa la quarta posizione. La squadra di casa ha conquistato i tre punti grazie a due reti e ha approfittato delle sconfitte di Roma e Como nelle ultime giornate.

La Juventus non si smentisce. All’ Allianz Arena di Torino i bianconeri piegano per 2-0 il Genoa di Daniele De Rossi e si confermano come attuale quinta potenza del campionato di Serie A, approfittando del passo falso del Como e della sconfitta della Roma contro l’Inter. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) La partita si sblocca subito grazie a Bremer: dopo soli 4 minuti di gioco, il difensore bianconero insacca di testa e infila Bijlow grazie a una deviazione decisiva di Vasquez. Il raddoppio juventino arriva a nemmeno un quarto d’ora di distanza, al 17?: McKennie apre a destra per Conceiçao, che gli restituisce il pallone a rimorchio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Juventus-Genoa 2-0: i bianconeri quinti a -1 dal Como La Juve stende il Genoa 2-0: i bianconeri accorciano a meno uno dal ComoLa Juventus supera 2-0 il Genoa e conquista una vittoria fondamentale per la corsa Champions. Juventus-Genoa (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per i bianconeri dopo il pari del ComoLa Juventus riprende la corsa al quarto posto dopo la pausa nazionali ripartendo dal turno casalingo contro il Genoa. Temi più discussi: Juventus-Genoa, Informativa Tifosi Ospiti; Serie A | Dove vedere Juventus-Genoa; Juventus-Genoa oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Juve-Genoa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming. Serie A, Juventus-Genoa 2-0Il Genoa ha perso 2-0 contro l'Udinese nell'ultima partita di Serie A. La squadra è così finita al 13° posto con 33 punti. Il Genoa ha segnato 36 gol e ne ha subiti 42 in 30 partite, rimanendo ... ansa.it Juve-Genoa diretta, segui la sfida di Serie A tra Spalletti e De Rossi oggi LIVEI bianconeri devono vincere a tutti i costi per sfruttare il pari del Como a Udine e la sconfitta della Roma contro l'Inter. Per i liguri di De Rossi una buona occasione per confermare il buon periodo ... corrieredellosport.it FT | Juventus 2-0 Genoa facebook Penalty for #Genoa ! #JuveGenoa #SerieA #JuventusGenoa #SerieAEnilive #Calcio x.com