La Juventus ha battuto 2-0 il Genoa in una partita valida per il campionato di calcio. La vittoria permette ai bianconeri di ridurre a un punto di distanza dal Como, che ha pareggiato a Udine. La squadra di Spalletti si trova ora a 57 punti, tre in più rispetto alla Roma, che ha perso a San Siro contro l’Inter. La gara si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo.

La Juventus supera 2-0 il Genoa e conquista una vittoria fondamentale per la corsa Champions. La squadra di Spalletti sfrutta la frenata del Como a Udine e il ko della Roma a San Siro, portandosi a 57 punti, un punto dietro ai lariani e tre in più ai giallorossi. La prima frazione è un monologo dei bianconeri, che mettono subito in discesa la partita contro un Genoa non pervenuto, grazie ai gol di Bremer (4’) e McKennie (17’). Nella ripresa continua il dominio della Juve, che colpisce un palo con David poi tira il fiato. Il Genoa cambia volto con l’ingresso di Baldanzi. All 76’ i rossoblù hanno la chance di riaprire la partita ma Martin si fa parare un rigore da Di Gregorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Juve stende il Genoa 2-0: i bianconeri accorciano a meno uno dal Como

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