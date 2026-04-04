Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Juventus e Genoa, con le formazioni ufficiali già annunciate. La sfida si svolge allo stadio di casa dei bianconeri, che cercano di consolidare la posizione in classifica dopo il pareggio ottenuto contro il Como. Le quote e i pronostici indicano una partita aperta, con entrambe le squadre desiderose di ottenere i tre punti.

La Juventus riprende la corsa al quarto posto dopo la pausa nazionali ripartendo dal turno casalingo contro il Genoa. I bianconeri devono mettersi alle spalle il pari interno con il Sassuolo, chi ha rallentato la loro risalita dopo le vittorie con Pisa e Udinese. La squadra di Luciano Spalletti è imbattuta da 5 match ufficiali. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Genoa (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per i bianconeri dopo il pari del Como

Juventus-Genoa (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Nuovo clean sheet per i bianconeriLa Juventus riprende la corsa al quarto posto dopo la pausa nazionali ripartendo dal turno casalingo contro il Genoa.

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Juventus-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa Juventus e il Genoa scenderanno in campo nel pomeriggio, alle ore 18. La partita si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su DAZN. Gli abbonati potranno vederla regolarmente. Lo streaming sarà ... fanpage.it

Juve-Genoa, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. Le scelte di SpallettiLa Juve è pronta a scendere in campo con un solo obiettivo: i tre punti. Dopo la mancata vittoria nella sfida casalinga contro il Sassuolo, i bianconeri non possono commettere altri passi falsi con il ... msn.com

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