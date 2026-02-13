Infortuni sul lavoro Due operaie ferite alle mani Una perde due falangi
Due operaie sono rimaste ferite alle mani questa mattina in un’azienda agricola di San Benedetto, quando una di loro ha perso due falangi durante le operazioni di raccolta, probabilmente a causa di un incidente con le attrezzature. La vicenda ha portato l’attenzione su questioni di sicurezza sul lavoro e ha scatenato un procedimento giudiziario davanti al tribunale di Ascoli, con due uomini di 36 e 60 anni, entrambi sambenedettesi, imputati a vario titolo per i fatti accaduti nella cooperativa dove lavorano.
Due infortuni sul lavoro sono al centro di un procedimento davanti al tribunale di Ascoli che vede imputati, a vario titolo, due sambenedettesi di 36 e 60 anni, impiegati in una cooperativa agricola di San Benedetto dove si sono verificati i fatti. Il 36enne ha scelto la messa alla prova, mentre il 60enne ha optato per il rito ordinario. Le vittime, due lavoratrici, sono assistite dagli avvocati Ivo Iachini e Carlo Mancini. Entrambi gli imputati sono difesi dall’avvocato Francesco Voltattorni. Il primo episodio risale al 25 ottobre 2023 e ha coinvolto una bracciante agricola 51enne di Ascoli, assunta con contratto a chiamata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Incidente a Piangipane: una donna perde la vita e due persone restano ferite
Torino tra ferite e connivenze: dalle lotte operaie alle Br ai No Tav. Il caos nel silenzio della borghesia
Torino vive ancora sulle ferite di un passato movimentato.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Incidenti sul lavoro, nel 2025 meno morti ma più feriti. Tra le vittime anche 8 studenti dell'alternanza scuola-lavoro; Infortuni sul lavoro: il 2026 inizia male; Infortuni sul lavoro. Sono più di 10 al giorno. L’allarme della Cgil: Serve più formazione; Infortuni sul lavoro. Due operaie ferite alle mani. Una perde due falangi.
Infortuni sul lavoro: il 2026 inizia maleNEL SUDMILANO Già un morto nel primo mese, erano stati due in tutto il 2025 ... ilcittadino.it
Analisi degli infortuni sul lavoro: i lavoratori stranieri e la dimensione di genereLe riflessioni che partono dai dati su infortuni e malattie professionali, anche in ambito locale, e che riescono a rilevare alcune problematiche importanti nella nostra forza lavoro, come ... puntosicuro.it
https://www.veratv.it/articoli/id-70902/ancona---infortuni-sul-lavoro-realta-virtuale-strumento-per-formare-e-prevenire - facebook.com facebook