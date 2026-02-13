Due operaie sono rimaste ferite alle mani questa mattina in un’azienda agricola di San Benedetto, quando una di loro ha perso due falangi durante le operazioni di raccolta, probabilmente a causa di un incidente con le attrezzature. La vicenda ha portato l’attenzione su questioni di sicurezza sul lavoro e ha scatenato un procedimento giudiziario davanti al tribunale di Ascoli, con due uomini di 36 e 60 anni, entrambi sambenedettesi, imputati a vario titolo per i fatti accaduti nella cooperativa dove lavorano.

Due infortuni sul lavoro sono al centro di un procedimento davanti al tribunale di Ascoli che vede imputati, a vario titolo, due sambenedettesi di 36 e 60 anni, impiegati in una cooperativa agricola di San Benedetto dove si sono verificati i fatti. Il 36enne ha scelto la messa alla prova, mentre il 60enne ha optato per il rito ordinario. Le vittime, due lavoratrici, sono assistite dagli avvocati Ivo Iachini e Carlo Mancini. Entrambi gli imputati sono difesi dall’avvocato Francesco Voltattorni. Il primo episodio risale al 25 ottobre 2023 e ha coinvolto una bracciante agricola 51enne di Ascoli, assunta con contratto a chiamata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infortuni sul lavoro. Due operaie ferite alle mani. Una perde due falangi

Torino vive ancora sulle ferite di un passato movimentato.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Incidenti sul lavoro, nel 2025 meno morti ma più feriti. Tra le vittime anche 8 studenti dell'alternanza scuola-lavoro; Infortuni sul lavoro: il 2026 inizia male; Infortuni sul lavoro. Sono più di 10 al giorno. L’allarme della Cgil: Serve più formazione; Infortuni sul lavoro. Due operaie ferite alle mani. Una perde due falangi.

Infortuni sul lavoro: il 2026 inizia maleNEL SUDMILANO Già un morto nel primo mese, erano stati due in tutto il 2025 ... ilcittadino.it

Analisi degli infortuni sul lavoro: i lavoratori stranieri e la dimensione di genereLe riflessioni che partono dai dati su infortuni e malattie professionali, anche in ambito locale, e che riescono a rilevare alcune problematiche importanti nella nostra forza lavoro, come ... puntosicuro.it