Sentiero delle operaie è una strada | progetto lontano dallo spirito originario

Il sentiero delle operaie, aperto il 28 marzo, ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini. Diverse persone hanno espresso fastidio riguardo ai cambiamenti apportati, mentre altri hanno criticato il progetto definendolo distante dallo spirito originario. Il consigliere comunale ha dichiarato di aver partecipato all’evento, confermando la sua presenza in occasione dell’inaugurazione. La questione ha generato discussioni nel dibattito pubblico locale.

Il sentiero delle operaie, inaugurato il 28 marzo, ha già creato diverse frizioni in città. Sul tema è intervenuto il consigliere comunale Marco Salvador: “Ero convinto di partecipare all’inaugurazione del Sentiero Operaio. Invece, mi sono trovato di fronte a qualcosa di molto diverso: all’inaugurazione, nei fatti, della futura bretella sud-sud”. “E dire che l’occasione progettuale era chiara: realizzare un vero “tunnel verde”, un percorso immersivo - spiega - capace di coniugare mobilità dolce e riqualificazione ambientale. Una visione che oggi appare lontana. Il progetto originario prevedeva un intervento puntuale e rispettoso: una semplice sistemazione della pavimentazione, finalizzata a rendere fruibile un percorso dal valore storico e ambientale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Sentiero delle operaie, "è una strada: progetto lontano dallo spirito originario" Articoli correlati Leggi anche: Una nuova sede Acli a Clusone, un’iniziativa dallo “spirito di servizio e fedeltà” Leggi anche: Sopraffatti dallo spirito olimpico, che barba i grandi eventi Drugged, she spends a night with a stranger—he’s her CEO husband unseen for 3 years Altri aggiornamenti su Sentiero delle operaie è una strada... Temi più discussi: Inaugurato il sentiero delle operaie: La storia della nostra città; PORDENONE | INAUGURATO IL ‘SENTIERO DELLE OPERAIE’, BASSO: UN PEZZO DI STORIA PER LA CITTA’ | 28/03/2026; Infrastrutture: Amirante, Sentiero Operaie è valore per Pordenone; Lungo il Noncello sulle orme delle operaie del cotonificio Amman. Infrastrutture. Amirante, il Sentiero delle Operaie è un valore per PordenoneIl valore di quest'opera è altissimo perché restituisce un percorso inserito in un parco urbano di grande rilievo, capace di offrire una concreta possibilità di connessione tra diverse aree di Porden ... triestecafe.it Pordenone, nasce il Sentiero delle Operaie: storia, natura e mobilità si incontrano sul NoncelloInaugurato a Pordenone il Sentiero delle Operaie: 500 metri di pista tra natura, memoria storica e mobilità sostenibile. nordest24.it Ciao a tutti qualcuno sa sul sentiero delle Betulle da Melle c'è ancora neve Grazie - facebook.com facebook Inaugurato a Pordenone il Sentiero delle Operaie: 500 metri di pista tra natura, memoria storica e mobilità sostenibile. #Friuli #Pordenone #Cronaca x.com