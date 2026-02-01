Senago matrimonio in Villa Sioli per il calciatore dell’Inter

Questa mattina a Senago, in Villa Sioli, si è celebrato il matrimonio di Petar Sucic, il calciatore dell’Inter. La cerimonia si è svolta con amici e familiari, mentre la coppia ha ufficializzato la loro unione davanti agli invitati. La notizia ha fatto il giro del paese, attirando l’attenzione di chi segue da vicino il mondo del calcio.

