Senago matrimonio in Villa Sioli per il calciatore dell’Inter

Da ilnotiziario.net 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Senago, in Villa Sioli, si è celebrato il matrimonio di Petar Sucic, il calciatore dell’Inter. La cerimonia si è svolta con amici e familiari, mentre la coppia ha ufficializzato la loro unione davanti agli invitati. La notizia ha fatto il giro del paese, attirando l’attenzione di chi segue da vicino il mondo del calcio.

I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. Don Alberto Ravagnani, giovane prete influencer ha deciso di lasciare il sacerdozio. È una notizia. Nuovi disagi in vista per i pendolari lombardi. Lunedì 2 febbraio 2026 è stato proclamato. Il marchio Armani contraffatto al centro di un maxi sequestro nel Sud Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

senago matrimonio in villa sioli per il calciatore dell8217inter

© Ilnotiziario.net - Senago, matrimonio in Villa Sioli per il calciatore dell’Inter

Approfondimenti su Senago Villa

I talenti della musica e il Premio Sioli: alla Villa Jucker di Legnano due giorni da brividi

Senago, Villa Borromeo: perchè è ancora chiusa?

Villa Borromeo a Senago, storica dimora ex proprietà di Armando Verdiglione, è ancora chiusa nonostante l'acquisto all'asta per circa 6 milioni di euro nel maggio 2022.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Senago Villa

Senago, matrimonio in Villa Sioli per il calciatore dell’InterA Senago in Villa Sioli  matrimonio per il calciatore dell’Inter. Petar Sucic che la scorsa settimana ha sposato la fidanzata Matea Rak. A differenza di ... ilnotiziario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.