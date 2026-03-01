Battuta Civitanova in semifinale Rana Verona oggi si gioca la Supercoppa

Rana Verona ha ottenuto la qualificazione alla finale di Supercoppa dopo aver vinto a Trieste alla prima partecipazione. Oggi si gioca la partita contro Civitanova, che ha battuto i propri avversari in semifinale. La sfida si svolge in una giornata dedicata al massimo impegno tra le due squadre, con l’obiettivo di conquistare il trofeo.

La Cavese ritrova brillantezza e i tre punti: battuta l’Audace CerignolaTempo di lettura: 2 minutiRitrovata brillantezza e idee chiare: c’è questo alla base della vittoria della Cavese sull’Audace Cerignola.

Sassuolo-Atalanta, il pronostico: la Dea è imbattuta in A da due mesiLa squadra di Palladino ha totalizzato sette successi e due pareggi nel parziale, l'ultimo ko è arrivato contro l'Inter il 28 dicembre Il Sassuolo...

Modena batte Civitanova a domicilio dopo 8 anniNell'anticipo della 20a giornata Davyskiba firmano l'impresa all'Eurosole imponendosi al tie break per 2-3 (17-25 22-25 25-17 25-18 13-15) al termine di un match che ha cambiato più volte padrone ... tuttosport.com

Lube battuta 3-1, grande dispendio di energia. Ma domenica pomeriggio alle 15 l'occasione di alzare un altro trofeo nella sfida con Perugia - facebook.com facebook