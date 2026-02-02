Civitanova sbanca il Pala AgsmAim e interrompe la striscia vincente di Rana Verona

Civitanova ha vinto facilmente contro Verona al Pala AgsmAim, interrompendo la serie positiva della squadra di Rana. La Cucine Lube ha dominato la partita e ha portato a casa la terza vittoria in campionato, stoppando così la marcia vincente degli avversari.

La Lube si è imposta per 3 a 0 sui ragazzi di coach Soli, che rimangono al secondo posto in classifica dietro Perugia e ora sono attesi dalle Final Four di Del Monte Coppa Italia Una Cucine Lube Civitanova in grande spolvero domenica ha imposto la terza sconfitta in SuperLega alla Rana Verona, che ha visto così interrompersi la sua striscia di vittorie consecutive. Il match è partito in perfetto equilibrio, con gli ospiti che lo hanno sbloccato ai vantaggi, ma poi sono uscite tutte le qualità della formazione di Medei, che ha conquistato anche gli altri due parziali e chiuso la pratica sul 3-0, trascinata da un Nikolov in serata di grazia.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Civitanova Verona

| RANA VERONA INTERROMPE LA STRISCIA POSITIVA: LA LUBE PASSA AL PALA AGSM AIM Gli scaligeri non riescono ad arginare una grande prova di Civitanova, che ha la meglio per 3 a 0: tinyurl.com/39ykt9p7 #RanaVerona #VeronaVolley #volley x.com

