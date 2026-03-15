A Sellia Marina, un comune nel Catanzarese, è stato premiato con il riconoscimento Plastic Free 2026, diventando l’unico in Calabria a ricevere questo titolo. La premiazione riguarda un riconoscimento ambientale che evidenzia l’impegno locale nella lotta alla plastica. La città ha già ottenuto altri due premi ambientali, consolidando la sua posizione come esempio in materia di sostenibilità.

Il piccolo comune di Sellia Marina, situato nel cuore del Catanzarese, ha appena ottenuto il prestigioso riconoscimento Plastic Free 2026. Questo traguardo non è isolato ma si inserisce in un percorso più ampio che vede la località vantare contemporaneamente tre distinti vessilli ambientali: la Bandiera Blu, le Spighe Verdi e proprio il titolo Plastic Free. Si tratta di una rarità nazionale, poiché il comune calabrese risulta essere l’unico nella regione a riunire queste tre distinzioni, consolidando così un modello di sostenibilità che va oltre la semplice retorica. L’impegno per raggiungere questo risultato non è stato affare solo dell’amministrazione, ma frutto di un lavoro condiviso tra cittadini, attività commerciali e visitatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sellia Marina: unico in Calabria con tre premi ambientali

Articoli correlati

Lipomo unico Comune comasco tra i Plastic Free 2026: premio nazionale per le buone pratiche ambientaliIl riconoscimento di Plastic Free Onlus annunciato a Montecitorio: in Lombardia premiati 12 Comuni, con quattro capoluoghi.

Leggi anche: I premi con «Fubal», che gran battaglia nel girone di ritorno: in otto in tre punti

Tutti gli aggiornamenti su Sellia Marina

Argomenti discussi: Sellia Marina ottiene il riconoscimento Plastic Free 2026: tra i pochi comuni in Italia con tre vessilli ambientali; Incidente mortale sulla SS 106 a Simeri Crichi: morto il conducente di una Kia Sportage.