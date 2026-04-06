Una startup innovativa ha avviato un progetto in cui giovani vengono pagati per dedicare del tempo agli anziani soli. All’inizio, i partecipanti mostrano esitazione, parlando con cautela. Tuttavia, quando si approfondisce con domande sul passato, su esperienze lavorative di molti anni prima o su ricordi di viaggi e relazioni, si aprono e condividono in modo più spontaneo. Il metodo mira a creare connessioni tra diverse generazioni attraverso conversazioni significative.

All’inizio rispondono con prudenza. Misurano le parole. Poi basta una domanda sul passato, su un lavoro fatto quarant’anni prima, su un viaggio, su un amore. E qualcosa cambia. Gli occhi si accendono. Si illuminano mentre raccontano. Giulia Amici, 22 anni, studentessa, lo vede accadere tutte le volte che fa compagnia a un anziano. È una degli ottanta “Ragazzi ConTe” coinvolti da CONGEN – Connecting Generations, una startup che mette in contatto pensionati autosufficienti o parzialmente autosufficienti con ragazzi tra i 18 e i 35 anni. Un algoritmo, in pratica, li abbina sulla base di interessi comuni, abitudini, passioni e prossimità geografica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - “Sei la prima persona con cui parlo oggi”: la startup geniale che paga i giovani per salvare gli anziani soli

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She Gave Her First Love Every Penny She Had, But He Mocked Her for Being Poor—Now He Regrets It All

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Finalmente si vive in prima persona questa città: storia, cultura e bellezza Amsterdam e Van Gogh: un binomio perfetto Buona giornata e buona pasquetta a tutti voi #IlSalentoInSvizzera #VanGogh #arte #Amsterdam #VanGoghMuseum #ArtLovers facebook