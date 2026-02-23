Ema Stockholma e l’amicizia con Andrea Delogu | Mi ha cambiato la vita È la prima persona a cui dico tutto

Ema Stockholma ha attribuito a Andrea Delogu il ruolo di persona che le ha cambiato la vita, perché le ha aperto gli occhi su Sanremo, evento che ora si appresta a condurre su Rai1. La cantante ha spiegato come la loro amicizia abbia influenzato profondamente il suo percorso personale e professionale, condividendo dettagli sulla sua crescita e sulle sfide affrontate. Stockholma ha anche rivelato quanto l’affetto di Delogu le abbia dato supporto nei momenti più difficili.

© Vanityfair.it - Ema Stockholma e l’amicizia con Andrea Delogu: «Mi ha cambiato la vita. È la prima persona a cui dico tutto»

La speaker ha raccontato a Repubblica come l'incontro con Andrea Delogu abbia cambiato la sua vita, sia negli aspetti privati che in quelli lavorativi. Racconta lei: «Il festival non lo conoscevo proprio. Vorrei poter dire che ero snob, ma non sapevo cosa fosse. L’ho scoperto nel 2016, grazie a Andrea Delogu». Della collega racconta poi: «È la prima persona a cui dico tutto, non avendo una famiglia. Avevo già fatto il PrimaFestival con Amadeus — ancora prima di Andrea — ma le chiedo sempre consigli. A volte non mi sento all’altezza di un’amicizia così importante e profonda». In una doppia intervista a Vanity Fair di alcuni anni fa, Ema Stokholma e Andrea Delogu avevano raccontato i dettagli del loro primo incontro, avvenuto durante una puntata del programma radio I sociopatici nei primi Anni ‘2000, e com’era nata la loro amicizia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it Ema Stokholma, il fratello Gwendal, la storia con Angelo Madonia, l'amicizia con Andrea Delogu: «Mia madre mi metteva la testa nel water»Ema Stokholma festeggia 42 anni, celebrando una carriera ricca di successi come DJ, conduttrice radio e televisiva. Leggi anche: Andrea Delogu, Ballando con le Stelle e il dolore che ha cambiato tutto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Ema Stokholma: L’amore? No grazie, mi incasina. Felice di fare la zia; Ema Stokholma: La musica è il mio antidoto alla violenza, la noia il motore che mi spinge a dipingere; Ema Stokholma: Non c'è posto per l'amore e per dei figli. Mi sento fortunata, mi sono imborghesita; Ema Stokholma: l'infanzia difficile, la sua Andrea e la vita da single. Ema Stockholma: Da Sanremo a Sanremo passando per Verdone, Radio2 e... il MessaggeroCon Ema Stockholma l'intervista è un viaggio: stavolta, quest'anno, intorno a Sanremo. Una sera fa era al Casinò nella giuria che ha selezionato i 4 giovani per l'edizione 2025, quella del ritorno di ... ilmessaggero.it Ema Stockholma: Mia madre mi spinse a gettarmi da un ponte, Angelo Madonia oggi è la mia famigliaEma Stockholma torna a parlare dell’infanzia difficile segnata dalle violenze familiari. Non è la prima volta che la conduttrice radiofonica racconta del rapporto turbolento con la madre, accusata di ... fanpage.it