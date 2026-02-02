L’anomalia infortuni esiste anche se la spiegazione scientifica non c’è

Questa mattina si è diffusa una notizia che ha attirato l’attenzione: un articolo di Raniero Virgilio sul Napolista affronta il tema delle incertezze sugli infortuni. Virgilio sottolinea che, nonostante la mancanza di spiegazioni scientifiche chiare, l’anomalia degli infortuni continua a esistere. La discussione si accende su quanto ci sia di reale e quanto di interpretazioni non confermate, lasciando aperte più domande che risposte.

Ho trovato interessante l'articolo di Raniero Virgilio apparso sul Napolista di ieri (01 02 2025), mi permetto qualche osservazione critica. La forzatura emerge quando l'assenza di una spiegazione scientifica o medica viene assunta come prova della normalità probabilistica degli eventi. In realtà, la statistica opera proprio a monte dell'individuazione delle cause: consente di rilevare l'anomalia di una sequenza di accadimenti anche quando le ragioni sottostanti non sono ancora note. Il fatto che un numero insolitamente elevato di infortuni si verifichi nel tempo, fatto che non trova riscontro in altre squadre, non implica di per sé una spiegazione causale, ma rende del tutto legittima — e razionale — la domanda se tali cause esistano.

