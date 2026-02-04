La polemica nel centrosinistra si infiamma dopo la decisione del Pd di sostenere il sì al referendum sulla Giustizia. Chi vota a favore della riforma Nordio viene ora accusato di essere vicino ai fascisti, con alcuni esponenti di sinistra che non nascondono il loro scontento e usano toni duri. La discussione si accende, e le frasi forti non mancano.

La nuova linea del Pd sul referendum sulla Giustizia non è piaciuta a chi, a sinistra, ha deciso di esprimersi a favore della riforma Nordio. "Chi vota sì vota come Casapound", è il messaggio comparso ieri sui social del Partito democratico e ribadito dalla segretaria Elly Schlein a Di Martedì: "La linea comunicativa del Pd, che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo è gravemente insultante e svilente. Da fondatrice e militante del Pd sono colpita e molto addolorata da una deriva comunicativa e politica sempre più polarizzante e populista", ha scritto su X la vicepresidente del parlamento europeo Pina Picierno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "E allora eravamo tutti fascisti...". La sinistra contro Schlein, che accomuna chi vota Sì a Casapound

Questa mattina a Roma, Casa Pound ha diffuso una nota ufficiale in cui invita i suoi sostenitori a votare sì al referendum.

Il Partito Democratico ha suscitato molte polemiche con uno spot che associa il Sì al fascismo, puntando il dito contro chi vota No.

Schlein chiede alla Meloni un appello all’unità e il premier risponde: «Le opposizioni votino con noi una risoluzione unitaria». E allora cominciano i distinguo: Conte tira in ballo temi a casaccio, i dem si appellano alla Carta, Bonelli fa il suo solit... x.com

