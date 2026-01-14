Il Friuli Venezia Giulia lancia il Piano Scuola Digitale 2025-2027 | 1,8 milioni di euro per portare l’Intelligenza Artificiale e i visori di realtà aumentata in 143 istituti della regione

Il Friuli Venezia Giulia ha annunciato il Piano Scuola Digitale 2025-2027, con un investimento di 1,8 milioni di euro. L’obiettivo è integrare tecnologie come l’intelligenza artificiale e i visori di realtà aumentata in 143 istituti scolastici della regione, promuovendo l’innovazione e il benessere digitale tra studenti e insegnanti.

Il Friuli Venezia Giulia investe 1,8 milioni di euro per introdurre intelligenza artificiale, realtà aumentata e sportelli di benessere digitale in 143 scuole regionali. Il piano 2025-2027 prevede formazione per i docenti con l'Università di Udine, acquisto di visori e programmi di cybersecurity presso il centro Insiel. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Didattica aumentata, Intelligenza artificiale, realtà immersiva: aprono nuovi scenari educativi. Ecco quali Leggi anche: In Friuli Venezia Giulia il risparmio postale supera i 5 miliardi di euro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Evolution Travel rafforza l’offerta sul Veneto e lancia il Friuli Venezia Giulia; Arpa Fvg lancia “Terra rara”, il nuovo blog ambientale: “Più trasparenza e dati scientifici accessibili”; Fasiolo (PD), ‘Fvg unica Regione senza doppia preferenza di genere’; Bollo auto 2026: la guida a calcolo, scadenze e nuove regole. Di afa o di gelo, di fame o di pioggia: il Friuli Venezia Giulia lancia l’allarme per la morte delle api - Quando si dissolvono, i ghiacciai all’estremo nord italiano, lo fanno in silenzio, senza ultimo grido d’addio alle vette. ilfattoquotidiano.it Evolution Travel rafforza l’offerta sul Veneto e lancia il Friuli Venezia Giulia - est italiano con il rilancio completo del portale dedicato al Veneto e, per la prima volta, anche al Friuli Venezia Giulia ... travelquotidiano.com

In Friuli Venezia Giulia il divario occupazionale fra uomini e donne scende sotto la soglia del 10 per cento. facebook

Pubblichiamo il Bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia emesso in data odierna Bollettino: cfd.protezionecivile.fvg.it/docs/avalanche… info: protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.