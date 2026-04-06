Scopri l’energia pulita | tour guidato al parco eolico di Zeri

Venerdì 17 aprile alle 10:15 si svolgerà un tour guidato al parco eolico Vento di Zeri, promosso da Legambiente e Fera. L’evento prevede una visita al complesso eolico situato nella zona, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino questa fonte di energia pulita. L’escursione è aperta a chi desidera scoprire le caratteristiche di questa infrastruttura e il suo funzionamento.

Legambiente e Fera promuovono un’escursione guidata al complesso eolico Vento di Zeri per venerdì 17 aprile, con partenza alle 10:15. L’iniziativa si inserisce nel contesto del Green Energy Day e prevede l’accesso all’impianto previa registrazione. Per partecipare all’evento, i cittadini devono richiedere un posto entro il 15 aprile 2026. La procedura richiede l’invio di un messaggio via Whatsapp o SMS al numero +39 338 7336749, specificando il proprio nome, cognome e la quantità di partecipanti. Una volta ricevuta la conferma, gli organizzatori trasmetteranno un documento relativo alle precauzioni e alle norme di sicurezza necessarie per entrare nell’area. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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