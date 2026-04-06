Domani alle 17 si svolgerà a Milano la partita tra le squadre di Perugia e Piacenza, che si contendono il titolo. La sfida coinvolge le forze in campo e si preannuncia come un momento importante nel campionato. La partita rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione tra le due formazioni. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per ottenere la vittoria.

Il Sir Susa Scai Perugia e il Gas Sales Bluenergy Piacenza si sfidano domani, martedì 7 aprile, alle ore 17.30 presso l’Allianz Cloud di Milano per dare il via alla semifinale dei playoff di Superlega volley maschile 2025-2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Raisport HD, con il supporto dello streaming via Rai Play e VBTV, mentre OA Sport curerà il resoconto testuale in tempo reale. L’appuntamento di domani rappresenta un momento cruciale per entrambe le escussioni, che arrivano al primo match della serie con identità tattiche differenti ma con una carica agonistica simile. Il PalaBarton di Perugia è citato come luogo di riferimento per l’evento, sebbene il programma ufficiale fissi la sfida all’Allianz Cloud di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro totale a Milano: Perugia e Piacenza si sfidano per il titolo

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