La Final Four della Coppa Italia di volley si svolge all'Unipol Arena di Bologna. Le quattro squadre in corsa, Trento, Piacenza, Verona e Perugia, si sfidano in partite che potrebbero decidere chi conquisterà il trofeo. La competizione entra nel vivo e l’atmosfera si fa calda tra i tifosi delle squadre coinvolte.

La Final Four della Coppa Italia Del Monte® SuperLega 2026 torna a Bologna, all’Unipol Arena, per delineare la fase clou della stagione. Due giorni di grande pallavolo, con le migliori forze della Regular Season impegnate in semifinali alternando spettacolo tecnico e tensione competitiva, capaci di accendere l’interesse di appassionati e addetti ai lavori. l’evento, giunto all’ottava edizione ospitata da un palazzo sportivo diverso, viene annunciato in contemporanea al quindicesimo anniversario della partnership tra la lega pallavolo serie a e Del Monte®. L’assenza di una campionessa uscente non dimezza la sfida: le quattro squadre qualificate hanno chiuso il girone di andata tra le prime posizioni, confermandole nei quarti di finale e dimostrando rendimento costante fin dal primo giro di boa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Coppa Italia di volley: Trento, Piacenza, Verona e Perugia si sfidano all'Unipol Arena

Approfondimenti su Coppa Italia

Quattro squadre si sfidano questa sera all’Unipol Arena per conquistare un posto in finale nella Coppa Italia di Superlega.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Coppa Italia

Argomenti discussi: Del Monte® Coppa Italia SuperLega: Presentato l’evento di Bologna; Del Monte® Coppa Italia 2026, tutto sulla Final Four di Bologna (7-8 febbraio); Coppa Italia di pallavolo maschile 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere le Final Four; Finale Coppa Italia Frecciarossa A2 – Aperta la biglietteria e l’accreditamento media e per persone con disabilità.

Dove vedere in tv Trento-Piacenza, Coppa Italia volley 2026: orario semifinale, tv, streamingLa prima semifinale di Coppa Italia si apre con una sfida che mette sul tavolo pressioni, obiettivi e passato recente: Itas Trentino contro Gas Sales ... oasport.it

Dove vedere in tv Verona-Perugia, Coppa Italia volley 2026: orario semifinale, tv, streamingLa seconda semifinale di Coppa Italia, sabato 7 febbraio alle 18.00 all'Unipol Arena, concentra in un’unica sfida il meglio espresso finora dalla ... oasport.it

COPPA ITALIA I Palladino dopo la vittoria con la Juve:, "Questa è l'Atalanta che vorrei sempre". Il tecnico della Dea:: "Cresciamo nelle difficoltà. Ora voglio un regalo con la Cremonese" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/02/05/coppa-italia facebook

JUVE, LA COPPA ITALIA FINISCE QUI: CONCEICAO SPRECA, TRE SCHIAFFI DALLA DEA youtu.be/HnDyEc-FURU x.com