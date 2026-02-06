Coppa Italia di volley | Trento Piacenza Verona e Perugia si sfidano all' Unipol Arena
La Final Four della Coppa Italia di volley si svolge all'Unipol Arena di Bologna. Le quattro squadre in corsa, Trento, Piacenza, Verona e Perugia, si sfidano in partite che potrebbero decidere chi conquisterà il trofeo. La competizione entra nel vivo e l’atmosfera si fa calda tra i tifosi delle squadre coinvolte.
La Final Four della Coppa Italia Del Monte® SuperLega 2026 torna a Bologna, all’Unipol Arena, per delineare la fase clou della stagione. Due giorni di grande pallavolo, con le migliori forze della Regular Season impegnate in semifinali alternando spettacolo tecnico e tensione competitiva, capaci di accendere l’interesse di appassionati e addetti ai lavori. l’evento, giunto all’ottava edizione ospitata da un palazzo sportivo diverso, viene annunciato in contemporanea al quindicesimo anniversario della partnership tra la lega pallavolo serie a e Del Monte®. L’assenza di una campionessa uscente non dimezza la sfida: le quattro squadre qualificate hanno chiuso il girone di andata tra le prime posizioni, confermandole nei quarti di finale e dimostrando rendimento costante fin dal primo giro di boa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Domani scatta la Final Four all’Unipol Arena con il top della pallavolo maschile mondiale: si sfidano Trento, Perugia, Piacenza e Verona. Coppa Italia, il meglio del volley è a Bologna
Coppa Italia, all’Unipol Arena quattro big per due posti in finale: Trento-Piacenza e Perugia-Verona da dentro o fuori
Quattro squadre si sfidano questa sera all’Unipol Arena per conquistare un posto in finale nella Coppa Italia di Superlega.
