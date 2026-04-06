16° Trofeo Fogliano Boxe | Italia-Germania sul ring il 10 e 12 aprile triangolare regionale sabato 11

Al PalaSport di Fogliano Redipuglia si svolgeranno tre giornate di pugilato dal 10 al 12 aprile. Venerdì e domenica si terrà il Dual Match tra le squadre Elite di Italia e Germania, mentre sabato si svolgerà un triangolare regionale con le rappresentative di Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna. L’evento prevede incontri di livello che coinvolgono atleti di diverse regioni e nazioni.

Fogliano Redipuglia diventa per tre giorni la capitale friulana della boxe. Il PalaSport di via Atleti Azzurri d’Italia ospiterà dal 10 al 12 aprile il 16° Trofeo Fogliano Boxe, manifestazione organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana insieme a Planet Fighters Boxe con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it L’evento principale della rassegna è il Dual Match tra le squadre Elite di Italia e Germania, in programma in due sessioni: venerdì 10 aprile con inizio alle ore 19. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: venerdì 10 e sabato 11 aprile corrado accordino ad alta luce teatro Boxe Inferno: sul ring un bilancio in perfetta paritàQuattro vittorie e quattro sconfitte: un bilancio in perfetta parità quello dell’ultimo weekend di competizioni per gli atleti della Boxe Inferno. Si parla di: 16° Trofeo Fogliano Boxe - il 10 e 12 Aprile Dual Match tra Italia e Germana in quel di Fogliano Redipuglia; 16° TROFEO FOGLIANO BOXE - DUAL MATCH ITALIA VS GERMANIA.