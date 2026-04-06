Il creatore e attore di una popolare comedy ha rivelato di aver considerato l’idea di realizzare una serie sequel, anche dopo la conclusione dello show nel 2020. In alcune dichiarazioni, ha spiegato di aver pensato a un possibile ritorno sul set, senza però confermare se ci siano piani concreti in corso. La serie, molto apprezzata dal pubblico, si è conclusa diversi anni fa, lasciando aperta l’ipotesi di un eventuale seguito.

Il creatore e protagonista della comedy ha svelato che non escludeva un possibile ritorno sul set dopo la conclusione dello show avvenuta nel 2020. Schitt's Creek poteva tornare sugli schermi: Dan Levy ha infatti svelato che aveva pensato a una possibile serie sequel. Il progetto, tuttavia, è stato definitivamente abbandonato dopo la morte di Catherine O'Hara, avvenuta a gennaio all'età di 71 anni. Il ritorno sul set di Levy Per lo show Sunday Mornings, l'attore è tornato nella città di Goodwood, in Ontario, dove era stata girata la comedy. Dan Levy ha raccontato che non era ritornato nell'area dopo la fine delle riprese nel 2020 ed è stato immortalato mentre scopre che il negozio che era stato usato per i ciak in cui David . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Schitt's Creek, Dan Levy ammette: "Avevo pensato a una serie sequel"

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Schitt's Creek, Dan Levy ammette: Avevo pensato a una serie sequelIl creatore e protagonista della comedy ha svelato che non escludeva un possibile ritorno sul set dopo la conclusione dello show avvenuta nel 2020. movieplayer.it

I piani per una rinascita di Schitt's Creek furono annullati dopo la morte di Catherine O'HaraIl co-creatore della serie, Daniel Levy, ammette di averci pensato, ma di non poterci pensare: No, non ora. Non ora. No. Assolutamente no. Non puoi. ... gamereactor.it

Sì, ci stavo pensando. Ed è dura, è difficile tornare qui. Non pensavo che avrei avuto una reazione emotiva di questo tipo. Sono semplicemente molti ricordi, tanti ricordi con Catherine. Ed è quello a cui devi aggrapparti, il ricordo di tutto quanto". Dan Levy, idea - facebook.com facebook

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