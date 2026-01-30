La nota attrice canadese Catherine O'Hara è morta a 71 anni nella sua casa di Los Angeles. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua scomparsa segna la fine di una lunga carriera tra cinema e televisione, dove aveva conquistato il pubblico con ruoli indimenticabili in film come

La star del grande e piccolo schermo, come confermato da fonti vicine alla famiglia, ha perso la vita nella giornata del 30 gennaio 2026 nella sua casa di Los Angeles. Catherine O'Hara, l'amata protagonista diMamma, ho perso l'aereo e della serie Schitt's Creek, è morta all'età di 71 anni. La triste notizia è stata annunciata da fonti vicine alla famiglia, confermando che l'attrice ha perso la vita nella giornata di venerdì 30 gennaio 2026 nella sua casa di Los Angeles, dopo una breve malattia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Catherine O'Hara è morta, la star di Mamma, ho perso l'aereo e Schitt's Creek aveva 71 anni

Approfondimenti su Catherine O'Hara

È morta Catherine O’Hara, l’attrice canadese conosciuta in tutto il mondo per i suoi ruoli comici.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Catherine O’Hara, morta questa mattina a 71 anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Catherine O'Hara

Argomenti discussi: VISIONI. THE STUDIO, L’ESILARANTE SERIE SUI FILM HOLLYWOODIANI; Beetlejuice, Beetlejuice: l'iconico duo Tim Burton e Michael Keaton torna su HBO Max; Beetlejuice Beetlejuice su Sky Cinema Comedy - Guida TV; Actor Awards 2026: tutte le nomination.

Catherine O'Hara è morta, addio alla mamma di Kevin in Mamma, ho perso l'aereo: aveva 71 anniCatherine O'Hara, famosa per Schitt's Creek, Mamma, ho perso l'aereo e Best in Show, è morta. Aveva 71 anni. Lo ha appreso TMZ. ilmessaggero.it

Morta Catherine O'Hara, addio alla mamma di Mamma ho perso l'aereo: la caratterista aveva 71 anniAddio Catherine O'Hara. La leggendaria attrice hollywoodiana, famosa per aver interpretato la mamma di Macaulay Culkin in Mamma ho perso l'aereo e quella di Winona Ryder nel ... ilmattino.it

Questa sera sul 27, lo stracult BEETLEJUICE! Con un Michael Keaton in stato di grazia, un cast incredibile (Alec Baldwin, Geena Davis, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Jeffrey Jones), le musiche iconiche di Danny Elfman, e dietro alla macchina da presa un facebook