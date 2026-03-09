Dan Levy, noto per il suo stile autentico, si trova sul sedile posteriore di un'auto nel traffico di Parigi mentre si dirige alla sfilata AutunnoInverno 2026 di Celine. Durante la conversazione telefonica, ha commentato che il buon stile non dovrebbe apparire artificiale. Levy si trova in movimento, immerso nel contesto di una delle più importanti settimane della moda.

Quando Dan Levy risponde al telefono, si trova sul sedile posteriore di un’auto che si fa strada nel traffico di Parigi, diretto alla sfilata AutunnoInverno 2026 di Celine. L’outfit è già deciso: una camicia nera sotto un lungo cappotto marrone, pantaloni alla caviglia e una cravatta paisley. È un look molto suo. Sartoriale, curato, con un tocco leggermente malizioso. L’attore e regista canadese ha indossato Celine molte volte negli ultimi anni e, dice, il motivo è piuttosto semplice. «Sono abiti davvero portabili», spiega con grande naturalezza. «Viviamo in un periodo in cui esistono moltissime proposte di moda sopra le righe – che amo allo stesso modo – ma è davvero bello avere una maison che si concentra sul costruire un guardaroba». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dan Levy dice che il buon stile non dovrebbe sembrare artificioso

Articoli correlati

Leggi anche: A Milano l’Ice non è benvenuta: anche un governo che si dice sovranista dovrebbe protestare

Leggi anche: “Dan, 90 anni da numero 1” con Dan Peterson, Valerio Bianchini, Dino Meneghin e Marco Mordente

Altri aggiornamenti su Dan Levy

Temi più discussi: Commozione per Catherine O’Hara, premio postumo agli Actor Awards 2026: miglior attrice in una serie comedy; Tottenham, incubo retrocessione anche per i calciatori: stipendio dimezzato; Non ti presento i miei su Rai Movie; Catherine O’Hara vince l’Actor Award un mese dopo la morte: il tributo di Seth Rogen commuove tutti.

Emmy 2024: Dan Levy e i messaggi in stile Baby Reindeer rivolti al padre Eugene nel monologo introduttivoEugene e Dan Levy hanno aperto la cerimonia di ieri sera degli Emmy Award con una gag esilarante figlia del loro grande senso dell'umorismo. I due vincitori degli Emmy per Schitt's Creek sono stati il ... movieplayer.it

Dan Levy: Il rifiuto a Barbie? A volte mi perseguita di notteBarbie di Greta Gerwig ha conquistato le vette di classifiche al box-office e recensioni, diventando uno dei film simbolo del 2023. Ecco perché, coloro che hanno rifiutato il film, ora si mangiano le ... movieplayer.it

Daniel Ings su Star Wars: Starfighter: "È Star Wars al cento per cento." L'attore racconta il lavoro con Shawn Levy e Ryan Gosling. - facebook.com facebook