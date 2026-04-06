Schianto tra due auto morta una 56enne trevigiana

Da veneziatoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di Pasquetta si è verificato un incidente stradale a Ceggia, dove una donna di 56 anni residente a Chiarano, in provincia di Treviso, ha perso la vita. Si tratta del secondo episodio mortale in pochi giorni, dopo un incidente avvenuto sabato a Portegrandi. L’incidente ha coinvolto due automobili e ha causato il decesso della donna. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Nello schianto fra un'Audi e una Dacia Duster nel pomeriggio di Pasquetta sono rimasti coinvolti marito e moglie, lui di 58 anni e lei di 56 di Chiarano. Lo scontro ha fatto precipitare la Dacia in un fossato e nell'impatto la 56enne ha perso la vita. Il consorte è volato all'ospedale di Mestre in elicottero. Nessuna grave conseguenza per il 55enne veneziano al volante dell'Audi Dopo il mortale di sabato a Portegrandi un altro incidente nel pomeriggio di Pasquetta è avvenuto a Ceggia e ha causato la morte di una signora di 56 anni di Chiarano, a Treviso. Lo schianto ha coinvolto due veicoli, un'Audi e la Dacia Duster dove la donna viaggiava. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Schianto quasi frontale tra due auto all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Spaventa, una finisce sul marciapiede: due ferite [FOTO]Scontro tra due automobili, una Ford B-Max e una Mercedes Classe A, in via Benedetto Croce all'incrocio con via Silvio Spaventa a Pescara.

Schianto tra due auto in A15: quattro feriti in ospedale, tra cui due bimbe di 10 e 13 anni. Grave una 46enneTra i caselli di Borgotaro e Berceto, in direzione La Spezia: sul posto tre ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale Due auto,...

Bari, travolto mentre soccorre un automobilista, morto un ragazzo di 25 anni

Video Bari, travolto mentre soccorre un automobilista, morto un ragazzo di 25 anni

Temi più discussi: Incidente stradale, schianto tra due auto: tre feriti in ospedale; Schianto tra due auto: paura per una coppia finita nel fossato; Incidente a Vermicino: scontro tra due auto, morti una madre 51enne, Patrizia Trabucco, e un 16enne, Damiano Atzeni. In ospedale le due figlie della donna e un ragazzo; Schianto tra due auto al distributore di benzina, una donna all'ospedale.

schianto tra due autoCilento, schianto tra due auto lungo la Via del Mare: tre feriti finiscono in ospedaleStampaAncora un incidente stradale in provincia di Salerno. Si è verificato  nella serata di ieri, domenica 6 aprile, lungo la Via del Mare, la strada provinciale che collega Agropoli a Castellabate. salernonotizie.it

schianto tra due autoSchianto in pieno centro: auto fuori controllo travolge due vetture in sostaL’allarme è scattato intorno alle 17:15, quando una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Forlì è intervenuta sul posto dopo che un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita ... forli24ore.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.