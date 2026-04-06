Schianto tra due auto morta una 56enne trevigiana

Nella giornata di Pasquetta si è verificato un incidente stradale a Ceggia, dove una donna di 56 anni residente a Chiarano, in provincia di Treviso, ha perso la vita. Si tratta del secondo episodio mortale in pochi giorni, dopo un incidente avvenuto sabato a Portegrandi. L’incidente ha coinvolto due automobili e ha causato il decesso della donna. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Nello schianto fra un'Audi e una Dacia Duster nel pomeriggio di Pasquetta sono rimasti coinvolti marito e moglie, lui di 58 anni e lei di 56 di Chiarano. Lo scontro ha fatto precipitare la Dacia in un fossato e nell'impatto la 56enne ha perso la vita. Il consorte è volato all'ospedale di Mestre in elicottero. Nessuna grave conseguenza per il 55enne veneziano al volante dell'Audi Dopo il mortale di sabato a Portegrandi un altro incidente nel pomeriggio di Pasquetta è avvenuto a Ceggia e ha causato la morte di una signora di 56 anni di Chiarano, a Treviso. Lo schianto ha coinvolto due veicoli, un'Audi e la Dacia Duster dove la donna viaggiava. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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