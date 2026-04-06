Schianto tra due auto in A15 | quattro feriti in ospedale tra cui due bimbe di 10 e 13 anni Grave una 46enne

Lunedì 6 aprile, nel primo pomeriggio di Pasquetta, due veicoli, un’utilitaria e un’Audi, si sono scontrati sull’autostrada A15 tra i caselli di Borgotaro e Berceto, in direzione La Spezia. L’incidente ha coinvolto quattro persone, tra cui due bambine di 10 e 13 anni e una donna di 46 anni, quest'ultima in condizioni gravi. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale.

Tra i caselli di Borgotaro e Berceto, in direzione La Spezia: sul posto tre ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale Due auto, un'utilitaria e un'Audi, si sono scontrate mentre percorrevano l'autostrada A15 Parma-La Spezia, tra i caselli di Borgotaro e di Berceto, nel primo pomeriggio di lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, in direzione La Spezia. Le cause dello schianto sono in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni si è trattato di un tamponamento. L'allarme è scattato poco dopo le 13.30 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 - con l'ambulanza infermieristica di Berceto e due ambulanze della Pubblica Assistenza di Borgotaro, oltre ai vigili del fuoco di Borgotaro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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