Schianto tra due auto morta una 55enne

Nel pomeriggio di Pasquetta si è verificato un incidente stradale a Ceggia, nella frazione di Levada, che ha coinvolto due automobili. Una donna di 55 anni, residente a Chiarano e di origini romene, ha perso la vita a seguito dell'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i primi interventi.

Nello schianto fra un'Audi e una Dacia Duster nel pomeriggio di Pasquetta sono rimasti coinvolti marito e moglie, lui di 58 anni e lei di 55 di Chiarano. Lo scontro ha fatto precipitare la Dacia in un fossato e nell'impatto la donna, Domnica Daradisc di origini romene ha perso la vita. Il consorte è volato all'ospedale di Mestre in elicottero. Nessuna grave conseguenza per il 55enne veneziano al volante dell'Audi Incidente mortale nel pomeriggio di Pasquetta a Ceggia, nella frazione di Levada, dove l'impatto tra due auto ha causato la morte di una donna di 55 anni, Domnica Daradisc di origini romene, residente a Chiarano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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