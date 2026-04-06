Schianto tra due auto morta una 55enne trevigiana

Un incidente stradale ha causato la morte di una donna di 55 anni nel pomeriggio di Pasquetta a Ceggia. La vittima, di origini romene e residente a Chiarano, era alla guida di un’auto coinvolta in uno scontro con un’altra vettura. Si tratta del secondo incidente mortale in pochi giorni in questa zona, dopo un altro grave incidente avvenuto sabato a Portegrandi.

Nello schianto fra un'Audi e una Dacia Duster nel pomeriggio di Pasquetta sono rimasti coinvolti marito e moglie, lui di 58 anni e lei di 55 di Chiarano. Lo scontro ha fatto precipitare la Dacia in un fossato e nell'impatto la donna, Domnica Daradisc di origini romene ha perso la vita. Il consorte è volato all'ospedale di Mestre in elicottero. Nessuna grave conseguenza per il 55enne veneziano al volante dell'Audi Dopo il mortale di sabato a Portegrandi un altro incidente nel pomeriggio di Pasquetta è avvenuto a Ceggia e ha causato la morte di una signora di 55 anni, Domnica Daradisc di origini romene, residente a Chiarano. Lo schianto ha coinvolto due veicoli, un'Audi e la Dacia Duster dove la donna viaggiava. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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