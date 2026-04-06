Lecce-Atalanta diretta | sblocca Scalvini

Allo stadio di Lecce si è svolta la partita tra la squadra locale e l'Atalanta, con il primo gol segnato da Scalvini. La gara si è giocata nel giorno di Pasquetta, dopo quasi un mese dall'ultima partita giocata nello stadio, che ora presenta lavori di ristrutturazione e appare parzialmente smantellata. La partita è stata seguita da numerosi tifosi che hanno assistito in diretta all'incontro.

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. E Pasquetta allo stadio. Il Lecce ritrova il Via del Mare quasi un mese dopo l'ultima volta e ritrova una casa diversa: smantellata ormai la copertura sulla tribuna centrale, in attesa che venga posta quella nuova. Contro la tradizione della pioggia nel giorno di Pasquetta, però, quest'anno il tempo è ottimo. Sole e accenno di Primavera. Al Via del Mare arriva l'Atalanta dell'ex giallorosso Nikola Krstovic (18 gol in due anni per lui). Per Eusebio Di Francesco parte la missione sorpasso: un punto o un successo permetterebbe all'allenatore giallorosso di superare la Cremonese, al momento terz'ultima in classifica alla pari del Lecce. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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