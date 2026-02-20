Atalanta con il Napoli si cambia | dietro spazio a Scalvini e Ahanor

Da gazzetta.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta cambia formazione contro il Napoli, puntando su Scalvini e Ahanor come probabili titolari. La coppia in difesa si prepara a partire dal primo minuto, mentre Palladino cerca di rafforzare il reparto arretrato. Il tecnico bergamasco vuole tenere sotto controllo gli attacchi avversari, soprattutto quelli di Conte. La sfida si avvicina e i due giocatori sono determinati a dimostrare il loro valore. La partita si giocherà sabato sera allo stadio di Bergamo.

In un mese fondamentale per la stagione dell’Atalanta, impegnata tra Serie A, playoff di Champions League e semifinale di Coppa Italia, il prossimo ostacolo è il Napoli di Antonio Conte, atteso alla New Balance Arena di Bergamo domenica alle 15. A Zingonia prosegue oggi con un allenamento mattutino il percorso di avvicinamento alla sfida, impegno fondamentale nella corsa all’Europa per entrambe le squadre. Per questo motivo, Palladino e il suo staff non si possono permettere di guardare con un occhio al ritorno di Champions contro il Dortmund, in programma mercoledì alle 18.45.  Testa quindi solo e soltanto al Napoli, con Giorgio Scalvini e Honest Ahanor, entrambi in panchina nella sfida del Westfalenstadion, sempre più favoriti per partire dal 1’.🔗 Leggi su Gazzetta.it

atalanta con il napoli si cambia dietro spazio a scalvini e ahanor
© Gazzetta.it - Atalanta, con il Napoli si cambia: dietro spazio a Scalvini e Ahanor

Leggi anche: Atalanta, una giornata di squalifica per Ahanor dopo il match con il Como

Leggi anche: Atalanta, i convocati per la Cremonese: si rivede Bakker. Out gli squalificati De Roon e Ahanor

Napoli-Atalanta, il gol di Scamacca

Video Napoli-Atalanta, il gol di Scamacca
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Atalanta - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Napoli, riecco McTominay: contro l'Atalanta Conte ritrova il suo guerriero; Atalanta-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Match Atalanta-Napoli, il settore ospiti aperto ad associazioni attive nel sociale, persone con disabilità, bambini e giovani delle scuole calcio.

atalanta con il napoliSerie A, Atalanta-Napoli: bergamaschi imbattuti nel 2026 ma quando Conte incrocia la Dea...Ecco il focus di Lottomatica.sport sulla sfida di domenica pomeriggio che mette in palio punti importanti per l'Europa ... corrieredellosport.it

atalanta con il napoliAtalanta-Napoli, probabili formazioni: McTominay in dubbio, si scalda GilmourIl dubbio resta uno: Scott McTominay sarà in campo a Bergamo contro l'Atalanta? L'ago della bilancia, si dice in questi casi, starebbe a metà. Ma, se dobbiamo essere ... ilmattino.it