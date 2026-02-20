Atalanta con il Napoli si cambia | dietro spazio a Scalvini e Ahanor

L'Atalanta cambia formazione contro il Napoli, puntando su Scalvini e Ahanor come probabili titolari. La coppia in difesa si prepara a partire dal primo minuto, mentre Palladino cerca di rafforzare il reparto arretrato. Il tecnico bergamasco vuole tenere sotto controllo gli attacchi avversari, soprattutto quelli di Conte. La sfida si avvicina e i due giocatori sono determinati a dimostrare il loro valore. La partita si giocherà sabato sera allo stadio di Bergamo.

In un mese fondamentale per la stagione dell'Atalanta, impegnata tra Serie A, playoff di Champions League e semifinale di Coppa Italia, il prossimo ostacolo è il Napoli di Antonio Conte, atteso alla New Balance Arena di Bergamo domenica alle 15. A Zingonia prosegue oggi con un allenamento mattutino il percorso di avvicinamento alla sfida, impegno fondamentale nella corsa all'Europa per entrambe le squadre. Per questo motivo, Palladino e il suo staff non si possono permettere di guardare con un occhio al ritorno di Champions contro il Dortmund, in programma mercoledì alle 18.45. Testa quindi solo e soltanto al Napoli, con Giorgio Scalvini e Honest Ahanor, entrambi in panchina nella sfida del Westfalenstadion, sempre più favoriti per partire dal 1'.