Scacco matto totale | il Carlo Jucci di Rieti vince ogni categoria

Il Trofeo Scacchi Scuola si è svolto il 28 marzo, con la partecipazione di numerose scuole della regione. L’Istituto IIS Carlo Jucci di Rieti ha ottenuto il primo posto in tutte le categorie in gara, dimostrando una forte presenza e risultati eccellenti durante la competizione. La manifestazione ha visto coinvolti studenti di diverse età, tutti impegnati in partite che hanno messo alla prova le loro capacità strategiche.

L’Istituto IIS Carlo Jucci ha dominato il Trofeo Scacchi Scuola svoltosi il 28 marzo, conquistando il primo posto in ogni categoria disputata. Il successo della scuola di Rieti si estende agli Allievi assoluti, alle Allieve e ai Juniores assoluti. Il trionfo è stato particolarmente netto per gli allievi assoluti. Questo gruppo non ha solo raggiunto il vertice della classifica, ma ha ottenuto un risultato perfetto, vincendo ogni singolo incontro della competizione. La gara ha l’utilizzo dei moduli dell’istituto situati presso il Palamalfatti. Lo spazio è stato riconvertito in un’area di gioco dove il silenzio era interrotto esclusivamente dal suono degli orologi da gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scacco matto totale: il Carlo Jucci di Rieti vince ogni categoria Leggi anche: Rieti a Roma: la 1^C del Jucci vince la finale Green Game Scacchi. Prosegue la seconda edizione di ‘Siena fa Scacco Matto’. Per la categoria tecnici riconoscimento a Laura PerintiProsegue fino a domani la seconda edizione di ‘Siena fa Scacco Matto’, la kermesse dedicata ad uno dei giochi più antichi del mondo che quest’anno ha...