Scacchi Prosegue la seconda edizione di ‘Siena fa Scacco Matto’ Per la categoria tecnici riconoscimento a Laura Perinti

Laura Perinti riceve un riconoscimento durante la seconda edizione di ‘Siena fa Scacco Matto’, perché ha contribuito a promuovere gli scacchi tra i giovani. La manifestazione, che si svolge nel centro storico di Siena, attira appassionati e istruttori provenienti da tutta Italia. Oggi, nel corso dell’evento, si sono svolte numerose partite e workshop, coinvolgendo oltre 150 partecipanti di tutte le età.

Prosegue fino a domani la seconda edizione di 'Siena fa Scacco Matto', la kermesse dedicata ad uno dei giochi più antichi del mondo che quest'anno ha un programma ancora più ricco. All'interno della manifestazione nella suggestiva Sala Italo Calvino del complesso museale di Santa Maria della Scala c'è stata la cerimonia di premiazione organizzata dalla sezione senese dell' ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI), dedicata alle figure che si sono distinte per impegno, competenza e risultati nel panorama sportivo del territorio. L'iniziativa ha riunito dirigenti, tecnici, atleti e appassionati in un clima di partecipazione e orgoglio cittadino, sottolineando ancora una volta il forte legame tra Siena e lo sport, inteso non solo come competizione ma come valore educativo e sociale.