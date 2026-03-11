Rieti a Roma | la 1^C del Jucci vince la finale Green Game

La classe 1^C del Liceo Classico M.T.Varrone, appartenente all’Istituto I.I.S. Carlo Jucci, ha vinto la finale del Green Game che si è svolta a Rieti. La squadra si è qualificata per la finale nazionale, che si terrà al Palatiziano di Roma il 31 marzo. La vittoria ha permesso alla classe di ottenere il pass per l’evento conclusivo.

La classe 1^C del Liceo Classico M.T.Varrone (I.I.S. Carlo Jucci) ha ottenuto il pass per la Finale Nazionale del Green Game, fissata al Palatiziano di Roma per il 31 marzo. Studenti reatini si preparano ora a rappresentare la provincia nel confronto conclusivo che vedrà confrontarsi le scuole di tutta Italia su temi di sostenibilità e riciclo. Il percorso formativo verso la capitale. L'impegno degli studenti reatini non è nato dal nulla ma si inserisce in un contesto educativo più ampio gestito da consorzi nazionali come BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA. Queste realtà hanno strutturato un progetto che tocca direttamente le scuole secondarie di secondo grado, puntando sulla formazione di cittadini consapevoli rispetto all'ambiente.