Sbandata fatale per 17enne ad Adrara | volo in moto e codice rosso

Lunedì mattina ad Adrara San Martino, un ragazzo di 17 anni ha perso il controllo della moto e ha subito un incidente. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 e ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che hanno trasportato il giovane in ospedale con un trauma al volto e codice rosso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.

Lunedì 6 aprile, poco dopo le ore 9, un ragazzo di 17 anni ha subito un grave incidente stradale ad Adrara San Martino, finendo in ospedale con un trauma al volto dopo aver perso il controllo della sua moto. Il sinistro è avvenuto in via Bellini, dove il giovane, alla guida di una Ktm 125, ha urtato un ostacolo dopo una caduta. L’urto ha causato un pesante trauma facciale, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi per stabilizzare il ferito. La mobilitazione dei soccorsi e il triage medico. L’emergenza ha richiesto un coordinamento rapido tra diverse unità operative. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i medici a bordo di un’ambulanza e di un’automedica, supportati dall’arrivo dell’elisoccorso per l’evacuazione rapida. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sbandata fatale per 17enne ad Adrara: volo in moto e codice rosso Adrara, perde il controllo della moto e sbatte la testa: 17enne in codice rosso al Papa GiovanniL’allarme è scattato immediatamente dopo le 9 di lunedì 6 aprile ad Adrara San Martino. Incidente ad Adrara San Martino, cade dalla moto e sbatte la testa: grave un 17enneAdrara San Martino (Bergamo), 6 aprile 2026 – Incidente stradale, questa mattina, lunedì 9 aprile, ad Adrara San Martino, in provincia di Bergamo.