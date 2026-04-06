Nella mattina di lunedì 9 aprile, un giovane di 17 anni è rimasto coinvolto in un incidente ad Adrara San Martino, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riferito, il ragazzo era in sella a una moto quando è caduto e ha sbattuto la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in condizioni gravi presso una struttura sanitaria.

Adrara San Martino (Bergamo), 6 aprile 2026 – Incidente stradale, questa mattina, lunedì 9 aprile, ad Adrara San Martino, in provincia di Bergamo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un ragazzino di 17 anni stava percorrendo con la sua moto via Bellini quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo finendo contro un ostacolo. Nella caduta, il giovane ha sbattuto la testa e riportato un pesante trauma facciale Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso: il 17enne è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente ad Adrara San Martino, cade dalla moto e sbatte la testa: grave un 17enne

Adrara, perde il controllo della moto e sbatte la testa: 17enne in codice rosso al Papa GiovanniL’allarme è scattato immediatamente dopo le 9 di lunedì 6 aprile ad Adrara San Martino.

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