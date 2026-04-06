Sbanda con l’auto | danneggia la staccionata la segnaletica e un Suv Si indaga

Domenica 5 aprile, un'auto ha perso il controllo a Soraga di Fassa, provocando danni a una staccionata, alla segnaletica stradale e a un SUV parcheggiato. L'incidente ha causato momenti di preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per ricostruire la dinamica. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e le responsabilità dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, in un primo momento l’autista si sarebbe accordato con i proprietari del SUV, stilando una constatazione amichevole. Poi, senza avvertire le forze dell’ordine dei danni arrecati alla zona interessata dall’incidente, si sarebbe allontanato. In un secondo momento, gli agenti di polizia locale della Val di Fassa avrebbero effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire lo schianto, risalendo al responsabile. Al momento le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire le esatte dinamiche dei fatti. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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