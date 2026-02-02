suv si sbanda in centro due pedoni cinesi feriti e ricoverati dopo impatto con veicolo

Un SUV ha perso il controllo e si è sbalzato in via Roma, nel cuore di Vittoria, nel tardo pomeriggio di oggi. L’auto ha investito due pedoni cinesi che stavano attraversando l’incrocio con via San Martino. I due sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un incidente stradale grave ha sconvolto il centro di Vittoria nel tardo pomeriggio di oggi, 2 febbraio 2026, quando un SUV ha perso il controllo in via Roma, all’incrocio con via San Martino, investendo due pedoni. I due feriti, entrambi cittadini cinesi, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Guzzardi, dove sono stati ricoverati in condizioni stabili, senza però essere in pericolo di vita. L’impatto è avvenuto in un tratto di strada trafficato, in pieno centro, in un momento in cui la città era percorsa da pedoni e veicoli. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno dovuto operare con attenzione per estrarre le vittime rimaste bloccate sotto il veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

