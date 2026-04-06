In Sardegna, il Comune di Teulada ha deciso di vietare di offrire cibo e acqua a una cagnolina abbandonata. La decisione ha suscitato polemiche tra cittadini e associazioni animaliste, che chiedono interventi più umani e adeguati per l’animale. Invece di spostarla in una struttura con servizi di assistenza, l’amministrazione ha optato per questa misura, che ha acceso un dibattito sulla gestione del randagismo nel territorio.

Invece di salvarla spostandola in una struttura dove garantirle assistenza e cure, il Comune di Teulada vieta con un’ordinanza firmata dal sindaco Angelo Milìa di dare cibo e acqua a Ondina, una sfortunata cagnolina che da mesi vaga sola e spaventata al freddo, fra le montagne di Teulada e Domus De Maria, lungo la statale 195 nel sud Sardegna. A quanto pare, il Comune così come i barracelli e la Asl, non hanno i mezzi adeguati per catturare Ondina e portarla al sicuro. E dunque, denuncia Violetta, la signora che se ne prende cura da mesi, “la soluzione per il Comune è ordinare di smettere di darle da mangiare e da bere per farla spostare alla ricerca di cibo altrove e garantire così l’incolumità degli automobilisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sardegna, il Comune di Teulada vieta di dare cibo e acqua a una cagnolina abbandonata: è polemica

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Mette le telecamere in casa e vede il marito violentare la cagnolina: “L’ha poi abbandonata in un campo”È finito a processo per matrattamenti sugli animali un 54enne che ha abusato sessualmente della cagnolina della compagna.

Temi più discussi: Cagnolina abbandonata fra le montagne di Teulada, il Comune invece di salvarla vieta di darle cibo e acqua; Teulada, il caso del cane fantasma sulla Statale 195: vietato dargli cibo per salvarlo, scoppia la polemica; Nuxis ha vissuto una domenica speciale per il 100° dell'Osteria Letizia, festeggiato in collaborazione con il comune di Nuxis e Slow Food Cagliari; Teulada, l’ordinanza: Non date cibo al cane vagabondo. Pioggia di insulti e minacce, il sindaco: Così lo salviamo.

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Spiaggia di Piscinnì si trova lungo il litorale di Teulada ma fa parte del comune di Domus De Maria nel sud Sardegna. Deve il suo nome alla presenza della Torre di Piscinnì raggiungibile su sentiero e risale all’epoca spagnola del XVI secolo. Si trova poco dist facebook