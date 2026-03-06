Nuova ginecologa al Consultorio Dopo tre anni servizio a tempo pieno

Dopo tre anni di assenza, i Consultori di Gubbio, Gualdo Tadino e Costacciaro hanno riattivato il servizio di ginecologia a tempo pieno, coprendo il posto rimasto vacante a seguito del pensionamento del precedente medico. La nuova ginecologa ha iniziato le sue attività, ripristinando così il servizio di assistenza ginecologica nelle strutture.

Con la copertura del posto rimasto vacante a seguito del pensionamento del precedente medico è tornato attivo, dopo tre anni di assenza, il servizio di ginecologia a tempo pieno offerto dai Consultori di Gubbio, Gualdo Tadino e Costacciaro. La notizia è stata accolta con favore dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Gubbio, che negli ultimi anni si è fatta portavoce del profondo disagio causato da questa carenza, confrontandosi con i vertici dell’ Usl Umbria 1 e promuovendo appelli pubblici sottoscritti da numerose realtà del territorio. "L’arrivo della nuova ginecologa consente di superare una fase di forte criticità che aveva determinato, a partire dall’estate 2025, una consistente lista di attesa, oggi in via di completo recupero", sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Gubbio Lucia Rughi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova ginecologa al Consultorio . Dopo tre anni, servizio a tempo pieno Distretto Alto Chiascio, dal 5 gennaio in servizio una nuova ginecologaL'Usl Umbria 1 comunica che da oggi, lunedì 5 gennaio, prenderà servizio una nuova ginecologa che andrà a rinforzare l’attività del distretto Alto... Leggi anche: La ginecologa va in pensione e il consultorio rischia la chiusura, scatta la mobilitazione Come si fa un CUNNILINGUS #ginecologacalcagni Una selezione di notizie su Nuova ginecologa. Temi più discussi: Nuova ginecologa al Consultorio . Dopo tre anni, servizio a tempo pieno; Servizio di ginecologia a tempo pieno al Consultorio: soddisfazione della Commissione Pari Opportunità e dell’assessore Lucia Rughi; Consultori Alto Chiascio, torna la ginecologia a tempo pieno dopo tre anni: riaprono le visite a Gubbio, Gualdo Tadino e Costacciaro. Distretto Alto Chiascio, arriva una nuova ginecologa per i consultoriHa preso servizio una nuova ginecologa che rinforza l'attività del distretto Alto Chiascio. La dottoressa sarà operativa su tre diversi consultori: due volte a settimana a Gualdo Tadino, due a Gubbio ... ansa.it Servizio dei Consultori . Arriva la nuova ginecologa nelle tre sedi del DistrettoDopo mesi di allarmi e prese di posizione pubbliche, arriva un segnale concreto sul fronte del Servizio Consultoriale dell’Alto Chiascio. Da ieri infatti ha preso servizio una nuova ginecologa che ... lanazione.it Dott.ssa Federica Bartiromo – Nuova ginecologa presso il Centro Medico Rinascimento Il Centro Medico Rinascimento è lieto di accogliere la Dott.ssa Federica Bartiromo, specialista in Ostetricia e Ginecologia. La Dott.ssa Federica Bartiromo si è laure - facebook.com facebook