Nefrologie aperte screening ad accesso libero negli ospedali dell’Ulss 3

Negli ospedali dell’Ulss 3 sono aperti gli screening gratuiti per la malattia renale cronica, disponibili a tutti i cittadini. Si stima che circa 60 mila persone a Venezia possano essere affette da questa condizione senza saperlo, poiché non manifestano sintomi evidenti. Le nefrologie sono accessibili senza prenotazione, con l’obiettivo di individuare eventuali problemi in modo precoce.

La stima è di 60 mila veneziani che potrebbero essere affetti da Malattia renale cronica pur non avvertendone i sintomi. E le Nefrologie ospedaliere dell’azienda sanitaria veneziana aprono le loro porte a chiunque sospetti di far parte di questa fetta della popolazione. L’ospedale mestrino dell’Angelo lo farà nel ballatoio del primo piano, sezione E, dalle ore 8.30 alle ore 13.30; l’ospedale Civile di Venezia nella Farmacia storica dalle ore 8.30 alle ore 13.30; l’ospedale di Dolo nella sala d’attesa dell’atrio al primo piano (vicino agli ambulatori di Nefrologia e sopra la portineria d’ingresso) dalle ore 9 alle ore 12. Lo screening precoce... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

