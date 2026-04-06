Il Samsung Galaxy Watch7 da 40 mm è in vendita su Amazon a circa 167 euro, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 199 euro. La riduzione di prezzo rende il modello più accessibile rispetto al costo iniziale. La promozione è attiva al momento e il prodotto può essere acquistato tramite la piattaforma online.

Il Samsung Galaxy Watch7 da 40 mm è disponibile su Amazon a 166,89 euro, con un ribasso del 16% rispetto ai 199 euro iniziali. L’offerta permette di risparmiare più di 32 euro sull’acquisto di questo dispositivo indossabile. L’operazione commerciale include la possibilità di dilazionare il pagamento tramite rate a tasso zero gestite da Cofidis. La spedizione avviene senza costi aggiuntivi usufruisce del servizio Prime. Hardware e prestazioni: l’analisi tecnica del polso. Il dispositivo monta un display rotondo Super AMOLED da 40 mm, progettato per garantire alta luminosità e resistenza agli urti. La struttura esterna è completata da una ghiera touch realizzata in alluminio e un cinturino in silicone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung Galaxy Watch7 crolla a 166€: tecnologia top a prezzo shock

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