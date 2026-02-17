Samsung non può nemmeno comprare i suoi chip exynos a prezzo più basso aumentando il prezzo del galaxy s26

Samsung non riesce a negoziare prezzi più bassi per i suoi chip Exynos, il che spinge l’azienda ad aumentare il prezzo del Galaxy S26. La carenza di componenti e l’aumento dei costi di RAM e memoria influiscono direttamente sui prezzi finali dei nuovi smartphone. Inoltre, la forte domanda di potenza di calcolo, legata all’intelligenza artificiale, porta a scelte di chipset più costose e a variazioni di prezzo tra i diversi mercati regionali.

Questo approfondimento analizza le dinamiche di prezzo attese per la gamma Galaxy S26, considerando i crescenti costi di RAM e memoria e la domanda di potenza di calcolo legata all'intelligenza artificiale, insieme alle scelte di chipset e alle implicazioni regionali. Si delineano scenari di prezzo, tempistiche di lancio e impatti sul mercato, offrendo una visione basata sulle attuali tendenze del settore. contesto economico e costi delle memorie elevate. Il panorama delle componenti elettroniche vive una pressione notevole: la richiesta di potenza di calcolo da parte delle aziende nel campo dell' intelligenza artificiale fa aumentare i costi di RAM e di memoria.